Снимка: БТА/АП; Видео: "Ройтерс"
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Спортни новини (09.10.2026 - обедна)
Между 30 000 и 50 000 души се включиха в демонстрацията срещу мерките за икономии на белгийското правителство
Сблъсъци между протестиращи и полицията избухнаха в Брюксел по време на демонстрация срещу планираните от белгийското правителство съкращения на разходите. Участници в безредиците хвърляха предмети по служителите на реда и подпалиха велосипеди под наем. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия.
В демонстрацията се включиха между 30 000 и 50 000 души. Шествието беше част от националните синдикални протести срещу планираните мерки за икономии.
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Преди началото на марша президентът на социалистическия профсъюз Берт Енгелаар призова провокаторите да не се присъединяват към демонстрацията. „Тези лица нямат нищо общо с посланието, с което хиляди други излизат по улиците“, написа той във Facebook.
Националните стачни действия бяха организирани съвместно от християнския профсъюз CSC и социалистическия FGTB. Протестите доведоха и до отмяната на над 100 полета на летището в Брюксел.
Белгия е изправена пред висок публичен дълг и значителен бюджетен дефицит. Дясноцентристкото правителство на премиера Барт Де Вевер си е поставило за цел да спести около 10 милиарда евро до края на мандата си през 2029 г.Редактор: Георги Иванов
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