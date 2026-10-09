Сблъсъци между протестиращи и полицията избухнаха в Брюксел по време на демонстрация срещу планираните от белгийското правителство съкращения на разходите. Участници в безредиците хвърляха предмети по служителите на реда и подпалиха велосипеди под наем. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия.

В демонстрацията се включиха между 30 000 и 50 000 души. Шествието беше част от националните синдикални протести срещу планираните мерки за икономии.

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Преди началото на марша президентът на социалистическия профсъюз Берт Енгелаар призова провокаторите да не се присъединяват към демонстрацията. „Тези лица нямат нищо общо с посланието, с което хиляди други излизат по улиците“, написа той във Facebook.

Националните стачни действия бяха организирани съвместно от християнския профсъюз CSC и социалистическия FGTB. Протестите доведоха и до отмяната на над 100 полета на летището в Брюксел.

Белгия е изправена пред висок публичен дълг и значителен бюджетен дефицит. Дясноцентристкото правителство на премиера Барт Де Вевер си е поставило за цел да спести около 10 милиарда евро до края на мандата си през 2029 г.

Редактор: Георги Иванов