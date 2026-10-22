Част от присъстващите се опитали да разделят участниците и да овладеят ситуацията

Напрежението в албанския парламент прерасна във физическа саморазправа между представители на управляващото мнозинство и опозицията. Народни представители си размениха удари и блъскания в пленарната зала, а техни колеги се намесиха, за да прекратят сблъсъка.

Сред участниците в конфликта са депутатите Фламур Нока и Фидел Крека, както и бившият вътрешен министър Ервин Ходжа.

Факли и юмруци белязаха бурно заседание на парламента в Албания (ВИДЕО)

По информация на медията скандалът започнал, след като Нока, който е представител на опозиционната Демократическа партия, се отправил към местата на управляващите с намерението да вземе картите им за гласуване. Действията му предизвикали незабавна реакция, а към него се присъединили и други опозиционни депутати.

Словесното противопоставяне бързо преминало във физически сблъсък. Според публикацията Фидел Крека ударил Ервин Ходжа с книжно издание на Конституцията, след което го блъснал. Последвала суматоха, в която се включили и други парламентаристи.

Част от присъстващите се опитали да разделят участниците и да овладеят ситуацията.

Инцидентът се разиграл по време на пленарно заседание, белязано от остри противоречия между управляващите и опозицията.

Сблъсъкът идва на фона на засилено политическо напрежение в Албания. През последните дни в страната се провеждат протести с участието на студенти и граждани, които настояват за промени. Част от демонстрантите отправят и искания за оставката на премиера Еди Рама.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: "Фокус"

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