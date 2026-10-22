Напрежението в албанския парламент прерасна във физическа саморазправа между представители на управляващото мнозинство и опозицията. Народни представители си размениха удари и блъскания в пленарната зала, а техни колеги се намесиха, за да прекратят сблъсъка.

Сред участниците в конфликта са депутатите Фламур Нока и Фидел Крека, както и бившият вътрешен министър Ервин Ходжа.

Факли и юмруци белязаха бурно заседание на парламента в Албания (ВИДЕО)

Amid violent protests in #Albania, opposition and ruling majority MPs physically clashed in Parliament this Thursday. #Protest https://t.co/uIHtHYi6K1 — Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) October 22, 2026

По информация на медията скандалът започнал, след като Нока, който е представител на опозиционната Демократическа партия, се отправил към местата на управляващите с намерението да вземе картите им за гласуване. Действията му предизвикали незабавна реакция, а към него се присъединили и други опозиционни депутати.

“Republika e Gysit”, situatë e tensionuar në Kuvendin e Shqipërisë #Telegrafi #Shqipëri https://t.co/LHUkH7R0CX — Telegrafi.com (@Telegrafisti) October 22, 2026

Словесното противопоставяне бързо преминало във физически сблъсък. Според публикацията Фидел Крека ударил Ервин Ходжа с книжно издание на Конституцията, след което го блъснал. Последвала суматоха, в която се включили и други парламентаристи.

Част от присъстващите се опитали да разделят участниците и да овладеят ситуацията.

Përplasje fizike mes deputetëve Hoxha dhe Kreka në Parlament https://t.co/TdkQAPxTlP — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) October 22, 2026

Инцидентът се разиграл по време на пленарно заседание, белязано от остри противоречия между управляващите и опозицията.

Сблъсъкът идва на фона на засилено политическо напрежение в Албания. През последните дни в страната се провеждат протести с участието на студенти и граждани, които настояват за промени. Част от демонстрантите отправят и искания за оставката на премиера Еди Рама.

Редактор: Цветина Петкова