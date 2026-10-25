Снимка: БТА
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В Париж маскирани демонстранти замеряха полицаи с камъни и бутилки
Нова нощ на сблъсъци във Франция. Само седмица след демонстрациите, при които бяха опожарени сгради и разграбени магазини, стотици хиляди отново излязоха на протест, а близо 1000 души бяха арестувани.
Снимка: БГНЕС
В Париж маскирани замеряха полицаи с камъни и бутилки. Силите на реда отвърнаха със сълзотворен газ, водни оръдия и шокови гранати. В Марсилия бяха подпалени барикади. Напрежението обхвана и други големи градове.
Снимка: БГНЕС
Според властите излезлите по улиците са били над 400 000, но данните на синдикатите сочат, че броят на недоволните бил двойно по-голям. Недоволството е заради условията в училищата, скъпия живот и полицейското насилие.
Видео: Ройтерс
Въпреки присъствието на над 70 000 полицаи, сблъсъците не бяха избегнати.
ВСИЧКО ЗА ПРОТЕСТИТЕ В ЕВРОПА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
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