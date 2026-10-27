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Ракетен удар по Киев взе жертва и ранени
Русия и Украйна временно спряха огъня в района на окупирания град Олешки, в южната част на Украйна, близо до река Днепър. Целта е да бъдат доставени храна и лекарства на местните жители, които от месеци изпитват сериозен недостиг. Примирието трябва да позволи и евакуацията на цивилни. Двете страни потвърдиха, че засега спазват договорката.
Съвсем различна обаче е ситуацията в други части на Украйна. При ракетен удар по Киев е загинал един човек, а поне десет са ранени. Нанесени са щети по жилищни сгради, мост и метростанция. Рано тази сутрин в украинската столица отново са чути експлозии.
Най-малко един загинал и 10 ранени при руски удари край украинския град КраматорскРедактор: Мария Барабашка
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