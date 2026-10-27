Пентагонът определи „Колорадо” за първата американска атомна ударна подводница, която ще се присъедини към ротационните сили в западната част на Австралия в рамките на тристранния отбранителен пакт АУКУС, в който участва и Великобритания, предаде „Франс прес”.

Плавателният съд от клас „Вирджиния” с дължина 115 метра, въоръжен с ракети и торпеда, ще отплава към новата си австралийска база в края на следващата година, съобщиха днес американски представители.

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Това разполагане е „важна стъпка” в изграждането на съвместен потенциал за възпиране на САЩ, Австралия и Великобритания в Тихия океан, посочиха трите съюзни държави в съвместно изявление.

Пактът АУКУС, разглеждан като отговор на засиленото военно присъствие на Китай в региона, има за цел да осигури на австралийските военноморски сили флотилия от атомни подводници, произведени по технология „стелт“, и да задълбочи сътрудничеството в сферата на отбраната между трите страни.

Ротационните сили от атомни подводници (Submarine Rotational Force-West) ще бъдат разположени във военноморската база „Стърлинг” в Западна Австралия.

Предвижда се базата да приеме до пет ударни подводници (четири от САЩ и една от Великобритания), за да се помогне на Австралия да се подготви за експлоатацията и поддръжката на собствения си бъдещ флот от ядрени подводници.

Редактор: Мария Барабашка