Проблем с киберсигурността засегна голяма болнична мрежа в американския щат Ню Мексико. Заради инцидента линейките бяха пренасочени към други болници. Засегната беше и възможността за оказване на спешна помощ при най-тежките случаи, съобщава "Асошиейтед прес".

Здравната система на Университета на Ню Мексико (UNM Health System) призова хората да не посещават главното лебечно заведение в град Албъкърки. Отменени са и часовете за прегледи в над 30 клиники.

Пред входа на болницата служители в тюркоазени униформи предупреждаваха пациентите, че прегледите им може да бъдат отменени. Те блокирали достъпа до чакалнята със столове.

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От здравната система съобщиха, че работят по отстраняването на проблема. Засега обаче не са ясни причината и мащабът на проблема.

Заради ситуацията Центърът за здравни науки към Университета на Ню Мексико също отмени занятията и затвори за деня. Той е най-големият академичен медицински център в щата.

Инцидентът отново поставя въпроса за сигурността на цифровите системи, от които зависят жизненоважни услуги, включително здравеопазването и банковият сектор.

По данни от сайта на болничната мрежа тя извършва около 900 000 амбулаторни прегледа и обслужва приблизително 100 000 посещения в спешното отделение годишно.

Редактор: Габриела Павлова