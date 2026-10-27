Евродепутати от различни политически групи, сред които и Емил Радев от ГЕРБ/ЕНП, призовават министрите на транспорта в Европейския съюз да подновят преговорите за премахване на сезонната смяна на часовото време. В писмо евродепутатите настояват за общо решение по въпроса, по който няма напредък повече от седем години.

„В неделя върнахме часовниците с час назад и темата отново може да се окаже забравена до март, когато ще преминем към лятното часово време. От години чакаме Европа да сложи край на тази отживелица“, коментира във Facebook българският евродепутат Радев.

Той припомни, че Европейската комисия предложи прекратяване на смяната на часовото време през септември 2018 г., а през март 2019 г. Европейският парламент подкрепи инициативата с голямо мнозинство. До момента обаче Съветът на ЕС не е постигнал обща позиция, която да позволи на законодателния процес да продължи.

Според Емил Радев двукратната годишна смяна на часа е остаряла и неефективна практика, която влияе негативно върху биологичния ритъм и здравето на хората и затруднява ежедневието им.

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При обществена консултация на Европейската комисия през 2018 г. 84% от близо 4,6 млн. участници са подкрепили премахването на сезонната смяна на времето. Допитвания в отделни държави членки през следващите години също показват широка подкрепа за тази промяна. В момента ЕК работи по ново проучване, което да подпомогне постигането на решение в Съвета на ЕС.

В писмото си до министрите на транспорта в ЕС евродепутатите посочват, че премахването на смяната на часа изисква координация между държавите членки, за да се избегнат затруднения в транспорта, трансграничните дейности и функционирането на вътрешния пазар. Те смятат, че тези предизвикателства могат да бъдат преодолени чрез сътрудничество между страните и политическа воля. Затова призовават министрите да представят позициите на своите правителства и да заявят готовност за възобновяване на преговорите по предложението на Европейската комисия.

Редактор: Цвета Лазаркова