Кабинетът реши, че от следващата година таванът на ваучерите за храна се вдига до 200 евро на месец, като сума над 102 евро ще се облага със 7% данък. А това породи дискусия – изгоден финансов инструмент ли са ваучерите и какво се случва, ако забравим да ги използваме?

Но как работят те? Работодателят купува финансов инструмент и го предоставя на служителя през оператор. За служителя няма нито такси, нито комисионни, но поддръжката на инфраструктурата за транзакции струва пари. Това обясниха от Асоциацията на операторите на ваучери. И добавиха, че има разлика между това да се разплащаме с банкова карта и с ваучер.

Таня Обущарова от Асоциация на операторите на ваучери за храна в България каза, че ваучерите се използват в затворена мрежа от магазини и смята за некоректно сравняването им с банкови карти.

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Според икономиста Стоян Панчев вдигането на тавана на ваучерите е от полза и за търговци, и за работници, и за работодатели. По думите му минусът е за Министерство на финансите.

Беше повдигнат и друг любопитен въпрос – какво се случва с парите на служител, който не използва ваучера си. Овчарова обясни, че сумата се губи.

„Тези пари отиват в специална сметка, наблюдавана от НАП. Те не могат да бъдат използвани от работодателя и от работника, затворени са в тази сметка и се наблюдават от държавата“, обясни Панчев.



А хора, които използват ваучери, смятат, че това е удобно средство за разплащане. Също така са категорични, че не е възможно да забравят да ги похарчат.