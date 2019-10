За първи път ще се проведе GRAND PRIX по инициатива на Българска Федерация по Таекуондо – WT. Най-добрите 32-ма на планетата в олимпийските категории ще се борят за победата, титлата „THE BEST OF THE BEASTS“ и награден фонд от почти 100'000 USD.

Слави Бинев е в студиото на „Здравей, България”, за да разкаже повече за посланието на предстоящия турнир.

„Спортът е най-големият дипломат на нашата страна. Той притежава по-голяма сила от политиката. Държава, в която има само един трикольор, това е спортът”, заяви Слави Бинев.

„В бойните изкуства се учим да контролираме агресията. Тя е във всеки един човек и той трябва да я овладее някак си, да я насочи в правилната посока. Може да си агресивен към знание, агресивен да направиш нещо добро. Агресивен към опонента, но до там, докъдето знаеш, че заедно ще израснете. Да не го унищожиш, а заедно да вървите напред. Никога бойните изкуства не са били само спорт. Те са изкуства, защото учат и на характер, доизграждат личността заедно със семейството”, каза бившият политик.

„Когато едно общество е болно, това не е привилегия само на бойните изкуства. И журналистите са болни, и митничарите, и политиците. Просто хората от бойните изкуства са по-подготвени за един свят без правила. Ако помислим правилно, ще видим, че всяка една жена, една майка, искат нейният приятел или син да бъдат силни и волеви хора, които да могат да защитят своето семейство. Бойните изкуства дават едно оръжие в ръцете на човека, което трябва да се използва по най-добрия начин”, обясни Слави Бинев.

„Футболът не е моята територия. При мен наистина има един кръговрат – аз съм тръгнал от спорта и се върнах в него. Върнах се с много опит и знания, подготвен да помагам. Близо 7 000 души тренират в момента таекуондо, като нашата задача е да подобрим най-добрите времена, когато тренираха около 20 000 души. Смятам, че това е постижимо в рамките на няколко години”, обеща известният спортист и бизнесмен.

„GRAND PRIX е най-големият спектакъл на бойните изкуства. Тук са само бивши и настоящи световни шампиони, олимпийски, това са 32-мата най-добри в света. Няма леки срещи. На откривате на 18 октомври ще има демонстрация на WORLD TAEKWONDO Demo Team и това ще бъде невероятен спектакъл. Сравняват го с бойния вариант на Цирк дю Солей. Само по NOVA SPORT ще може да се гледа, за което благодарим.Така правите много за спорта”, разказа Слави Бинев.

Как тези световни майстори тренират и колко е добра българската школа в таекуондото, можете да видите в цялото интервю в „Здравей, България”.