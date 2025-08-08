В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Станислав Ангелов от Бургас.

На Станислав се падна да играе с кутия номер 9, която замени за кутия номер 8 при първата оферта на Банкера. Най-големите суми все още бяха в неотворените кутии и той отказа да приеме 3500 лв. и още една смяна, но след това играта му поднесе неприятен обрат. Той отвори една след друга най-големите суми и най-високата остана 15 000 лв. Надявайки се те да са в неговата кутия, отхвърли офертата от 1000 лв., но след това разкри и тях. Възможността да смени отново дойде със следващата оферта и Станислав замени номер 8 с номер 15. Бяха му останали само три кутии, а сумите в тях 500 лв., 750 лв. и 2500 лв. Последната кутия, която избра да отвори беше 8, в която вярваше и държеше през цялата игра и в нея откри 750 лв. Изгубил надежда, че останалите 2500 лв. могат да бъдат в неговата кутия, той прие офертата на Банкера от 1400 лв., а те се оказаха точно в кутия 15 пред него. След тази игра, изпълнена с емоции, възходи и падения, Станислав си тръгва от „Сделка или не“ с 1400 лв. и отстъпва място на следващият претендент за голямата печалба, който ще премери сили с опитния Банкер.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова