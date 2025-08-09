-
„Събуди се“: Ексклузивно интервю с архитекта на единната валута, който превърна еврото в сила
Възходи, падения и силни емоции в "Сделка или не"
Социалките срещу Мушмурокови в "Семейни войни"
Игра по интуиция в "Сделка или не"
Мушмурокови предизвикват Транспортери в "Семейни войни"
"Шеф под прикритие" е собственик и управител на известна мебелна компания
Темите и гостите в предаването от 7.50 до 10.00 ч. по NOVA
Тайните на фамилия Живкови. Христо Крушарски, един от най-близките приятели на Иван и Тодор Славкови.
Суша е. Фермери на ръба. Какви са последиците от рекордните горещини?
„Диви и красиви“ – любов без сценарий в новото риалити на NOVA. Разказват Маги Томова и Краси Ванков.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.50 до 10.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
