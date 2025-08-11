В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Первис Мутиев от Плевен.

Первис започна своята игра с кутия номер 4 и още при първата оферта за смяна на кутиите, реши да я размени за номер 11. Оказа се, че интуицията му не го е подвела, защото в кутия 4 се криеха едва 0,10 лв. Уверен в избора си, Первис смело отказа офертите на Банкера от 2500 лв. и 1500 лв., но късметът постепенно започна да му изневерява и големите суми една по една напуснаха играта. В последните три кутии останаха 50 лв., 100 лв. и 750 лв. – скромни, но все пак достойни за борба. Первис остана верен на кутия номер 11, отказа да я размени отново и не сгреши – тя му донесе най-голямата останала печалба от 750 лв. Въпреки че не стигна до голямата награда, неговият избор му донесе късмет и победа в края на играта, макар и с по-малка сума.

