СНИМКА: Стилиян Стефанов
„Събуди се“: Тайните на фамилия Живкови и любов без сценарий в „Диви и красиви“ по NOVA
Романтичното риалити започва тази вечер от 21:00 ч. по NOVA
„Диви и красиви“ ще отведе зрителите на незабравимо любовно приключение. Нос Калиакра, едно от най-вълшебните древни и мистични кътчета в България, където скалите целуват безкрая, а морето нашепва легенди, ще се превърне в дом за седем мъже и седем жени, изгарящи от желание да срещнат голямата любов.
Сгушен сред живописната природа на село Българево се намира и Палатът на любовта – мястото, където през следващите седмици участниците в романтичното риалити ще се потопят в магията на любовта.
„Диви и красиви“ – в търсене на истинската любов
Мъжете и жените ще бъдат напълно равнопоставени в своя избор на партньор. Избор, който ще заявяват чрез специални гривни, символ на любовното им обещание. Този накит няма да бъде само символ на интерес, а и ход. Гривната дава имунитет, но и тежи, защото всеки избор и всяко решение може да направи участника по-силен или да го превърне в мишена.
Пред какво неочаквано предизвикателство ще бъдат изправени мъжете и жените, които ще се впуснат в търсенето на любовта? Ще прехвърчат ли любовни искри помежду им още през първата им вечер?
Не пропускайте да видите в първия епизод на „Диви и красиви“ тази вечер от 21:00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
