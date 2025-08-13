За втори път в „Шеф под прикритие“ влиза Даниел Бачорски, управител и собственик на фирмата за професионално почистване „Бонанза-Бачорски“. След сериозното разрастването на фирмата, която вече работи не само в столицата, но и в цялата страна, шефът решава, че е време да провери и ръководните кадри на екипите. Служителите на компанията знаят, че се снима филм и въобще не предполагат, че шефът им е приел за втори път предизвикателството да бъде под прикритие.

В първия ден от изпитанието Даниел Бачорски решава да провери Кирила Андрианова, която е ръководител на един от мобилните екипи. Без да губи време Кирила започва със задачите към новия си колега, като му показва до най-малък детайл какво трябва да бъде почистено в апартамента, в който се намират. Най-голямо предизвикателство се оказва тоалетната, а шефът под прикритие влиза в ролята на доста непохватен служител. Как ще реагира Кирила и ще запази ли спокойствие, вижте в епизода в срядa в 20.00 ч. в ефира на NOVA.

Почистването на тоалетната ще се стори като детска игра на Бачорски, който със сигурност не е подготвен да се срещне със следващия си служител - Албена и изненадите, които тя му поднася. Отношението й към работата е доста негативно и това се пренася и в отношението й към посетителите на мола, където тя почиства. Следват още недопустими грешки и дори повишаване на тон от страна на Албена, което за малко не изважда шефа от прикритието му. Как реагира Бачорски и какви ще са последствията за служителката му, ще разберем в края на новия епизод на предаването.

В третия ден от прикритието си Даниел проверява Елица, която е мениджър на един от обектите. По нейн адрес са идвали много оплаквания и шефът иска сам да се увери в нивото на работата ѝ. Тя го познава много добре и за да не го разкрие той изпраща брат си. Как ще подходи Елица към провокациите на новия служител? И какво се крие зад строгия й поглед, за да накара шефът под прикритие да вземе нови решения относно развитието на бизнеса си?

В последния ден от предизвикателството „Шеф под прикритие“ Даниел Бачорски се отправя към един от новите обекти за фирмата, където ще се запознае с Таня. Тя е изключително притеснена, но въпреки това си върши съвестно работата и се старае максимално добре да обясни естеството й на новия служител. Таня изненадва Даниел след като му казва, че има шест деца и е дошла от Лом, за да работи и да се грижи за тях.

Какво ще се случи в този епизод на „Шеф под прикритие“? Ще успее ли да запази работата си един от служителите или ще трябва да си понесе последствията за недопустимото си поведение? Как шефът под прикритие ще възнагради съвестните работници в компанията – гледайте в сряда, точно в 20.00 часа по NOVA.

