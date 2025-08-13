Дамският и мъжкият лагер ще се впуснат в непредвидими водни битки, а най-добрите сред тях ще извоюват изключителната привилегия да присъстват на вечерните коктейли на срещуположния пол.

Участник с тайна мисия влиза в „Диви и красиви“ тази вечер по NOVA

Нереалистични очаквания, любовни кукички и прикрито разочарование споходи някои от участниците във вчерашния епизод на романтичното риалити. И докато едни „ближеха любовни рани“ от своя избор, други се мотивираха още по-силно да спечелят предстоящите женски и мъжки игри.

Победителите от двете битки ще бъдат посрещнати с широки усмивки в сайванта и Палата на любовта. Те ще бъдат подложени на кръстосан разпит от останалите в опит да разберат повече за хората, които са ги развълнували най-силно по време на срещите на сляпо.

Първи срещи „на сляпо“ в „Диви и красиви“

Кои ще са големите победители в битките, ще бъдат ли очаровани от сладката победа или сянката на разочарованието и ревността ще надвисне над тях? Кои от участниците ще получат следващите гривни на любовта, за да се отправят към своето незабравимо романтично приключение? Ще има ли наранени от избора на шампионите и в кой лагер ще пристигне тайно любовно послание?

Не пропускайте да видите в новия епизод на „Диви и красиви“ тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова