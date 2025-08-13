Актьорът и инфлуенсър Стефан Попов-Чефо даде шанс на любовта и влезе под прикритие в романтичното риалити „Диви и красиви“. Той ще има привилегията да общува с дамите под претекст, че е част от екипа на предаването, а по този начин ще провери дали те са искрени в намеренията си да срещнат сродна душа или са тук, за да търсят известност. В края на седмицата Чефо ще трябва да вземе решение дали някое от момичета е докоснало сърцето му и той иска да остане и да се превърне в пълноправен участник, или ще си тръгне.

Любовни кукички и ожесточени битки за привилегии в „Диви и красиви“

Още с появата си Стефан усети женско внимание върху себе си. Той сподели, че до момента не е имал успех в любовта и сега се надява да открие дама, която ще се превърне в негова истинска спътница. Решението му да опознае участничките ще премине през серия от срещи, които ще бъдат маскирани като снимки на неговия подкаст. А дали ще усети трепет и ще получи нужните отговори?

Участник с тайна мисия влиза в „Диви и красиви“ тази вечер по NOVA

Тази вечер дамският и мъжкият лагер ще се впуснат в непредвидими водни битки, а най-добрите сред тях ще извоюват изключителната привилегия да присъстват на вечерните коктейли на срещуположния пол. Победителите от двете битки ще бъдат посрещнати с широки усмивки в сайванта и Палата на любовта. Те ще бъдат подложени на кръстосан разпит от останалите в опит да разберат повече за хората, които са ги развълнували най-силно по време на срещите на сляпо.

Кои ще са големите победители? Кой от мъжете ще получи тайно любовно послание и кои участници ще получат следващите гривни на любовта?

Гледайте „Диви и красиви“ от 21:00 ч. по NOVA.

