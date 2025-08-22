Този петък ще си припомним историята на Ивайло Търпанов, който е мениджърът маркетинг и продажби в Съюза на българските автомобилисти (СБА), но влиза в „Шеф под прикритие“, за да провери както нивото на професионализъм на служителите, така и тяхното отношение към организацията.

В първия ден от своето предизвикателство Ивайло се среща с Невена Бочукова - управител и председател на клон СБА в град Казанлък. Тя има за задача да покаже какво представлява професията инструктор на новия служител и да го обучи. За целта той присъства на шофьорски курс, който Невена провежда. Вижте в епизода защо според нея Ивайло не става за тази професия.

По време на втория ден мениджърът отива да провери как върви работата на колегите му в Нова Загора, които правят годишни технически прегледи. Ивайло остава неприятно изненадан от състоянието на базата и в какви условия работят служителите там. Щилян Димитров, който работи като автомеханик и признателна комисия, му показва как се извършва технически преглед на автомобил.По време на обучението новият служител му задава разнообразни въпроси, проверявайки неговите знания.

Третата спирка от посещението на обектите на СБА е град Кърджали. Там Ивайло се запознава с Живко Стойков, който е механик пътна помощ. Служителят прави добро първо впечатление със спазването на всички мерки за безопастност и детайлно обяснение на дейността. Мениджърът остава доволен от неговата работа, но разочарован от амортизирания репатрак, с който се извършват услугите.

В четвъртия ден от прикритието си Ивайло се среща с Любен Узунов - механик пътна помощ във Варна. Служителят му разказва за предизвикателствата на професията и шефът под прикритие разбира, че работата съвсем не е толкова лесна, колкото изглежда на пръв поглед. Двамата бързо се сприятеляват и Любен му разказва за семейните премеждия, които има заради хобито си.

Притеснени служителите пристигат за среща в офиса на Съюза на българските автомобилисти в София. Как ще реагират на изненадите и какво ще се случи на финала в този епизод на „Шеф под прикритие“– гледайте в петък вечер, точно в 20.00 часа по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова