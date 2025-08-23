Неделният киномаратон стартира от 10.00 ч. с романтичната лента "Лято на езерото Гарда" където ще се запознаем с Нел, която се обучава да стане инструктор по парапланеризъм на красивото езеро Гарда. Там среща летателния инструктор Лукас, който й е хвърлил око. Нел не е сигурна дали Лукас е правилният човек и си позволява да флиртува с ресторантьора Симоне, който също я харесва.

По-късно от 13.00 ч. следва романтичната лента „Срещнах те в Шотландия“, която разказва историята на изключително успешната писателка Лиз Харви. Тя се разболява точно преди голямо пътуване до Шотландия, за да получи награда, а единственото решение в последния момент е да изпратят вместо нея нейната асистентка, амбициозната писателка Джен Оукли. Нещата стават от зле по-зле, когато Джен пристига и разбира, че компанията не й е резервирала транспорт от летището, настаняване или каквато и да е помощ или насоки за да се справи сама в тази нова страна. За щастие друг пътник от полета също се отправя към провинциалния град в Шотландия, за да вземе награда - международно известният шотландски писател Джеймс Макдъф. Джеймс предполага, че Джен е добре известната авторка Лиз Харви и предлага да пътува с нея до града и да я настани в имението си за времето на престоя й. Джен, която не може да се свърже с компанията си в САЩ, няма друг избор, освен да се съгласи с това. Докато между двамата се заражда все по-задълбочаваща се връзка и те започват да се влюбват един в друг, Джен се притеснява, че нещата може би ще приключат на церемонията по награждаването, когато Джеймс открива, че тя не е известната писателка Лиз Харви, а е просто нейна асистентка. Дали накрая ще има награда и за любовта?

По-късно от 15.00 ч. романтична лента „Любов на гребена на вълната“ ще запознае зрителите с умен и отговорен морски биолог, който тсе налага да обедини усилия с обичащ забавленията инструктор по гмуркане. Двамата ще се опитат да спасят любимия си риф от унищожаване, преди да е станало твърде късно. Но как общата им мисия ще помогне да разцъфне любовта между тях? Как ще се влюбят един в друг, какво ще разтопи сърцата им и какво ще им се случи накрая, гледайте развръзката в „Любов на гребена на вълната“.

Кино маратонът продължава в 17.00 ч. с увлекателната телевизионна поредица „Изпечено убийство“. Историята ще срещне зрителите с жителите на малко градче, което на пръв поглед изглежда отегчително нормално, но погледнато отблизо се разкриват дълбоко пазени тайни и неразгадани мистерии. „Изпеченo убийствo: Смъртоносна рецепта“ ни запознава с главната героиня Хана Суенсън, иновативна сладкарка, която е въвлечена в тежък криминален случай. Градският шериф е убит преди изборите за нов шериф. Хана веднага се заема със случая, опитвайки се да свали подозренията от съпруга на сестра си. Междувременно, привлекателен детектив започва свое собствено разследване…

Редактор: Райна Аврамова