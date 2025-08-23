Вин Дизeл и Пол Уокър отново ще изпълнят телевизионния ефир с високи скорости и бензинови изпарения с екшъна “Бърз и яростен” тази неделя вечер от 20.00 ч. по NOVA. Двамата актьори се завръщат в четвъртата част на филма, помогнал за началото на кариерите им, под творческото око на режисьора на “Бързи и яростни: Токио Дрифт” Джъстин Лин.

Беглецът и бивш затворник Дом Торето (Дизел) отново е в Лос Анджелис, за да потърси истината за високопрофилно жестоко престъпление. Присъствието му в града не се нрави на агент Брайън О'Конър (Уокър). Двамата съперници обаче са принудени да се съюзят в името на каузата срещу общ враг. За да се справят с опонента си с известни сериозни умения зад волана, Дом и Брайън влизат в несигурно партньорство, докато изследват вълнуващи нови хоризонти в изкуството на скоростното шофиране. Така от предизвикателен обир до опасни трансгранични състезания на живот и смърт, тя ще открият най-добрия начин за постигане на отмъщение: като пренебрегнат всички ограничения зад волана.

Как ще завърши тяхното приключение, ще разберем в “Бърз и яростен” тази неделя вечер от 20.00 ч. по NOVA.

