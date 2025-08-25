Във вторник в "Твоят ден" ще видите:

Бум на стомашно-чревни вируси: Симптоми, продължителност, лечение – и кога посещението при лекар е задължително?

Трагедия в Русе: 21-годишна родилка почина в болница в града. Какво се знае по случая до момента и какви са версиите за трагедията?

Закон и ред по американски: Защо Доналд Тръмп заплашва да прати Националната гвардия и в Балтимор?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 11.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Цветисиана Костова