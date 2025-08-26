В сряда в " Твоят ден" ще видите:

Прокуратурата разследва нелегални гонки на Околовръстното в София. Докога любителите на високите скорости ще извършват нерегламентирани състезания?

Учител беше задържан за близки отношения със своя ученичка. Какво наказание предвижда законът и какви са съветите на психолозите при подобни случаи?

Почти 6000 тона фалшиво сирене сме изяли за половин година. Защо потребителите продължават да купуват подобни продукти и как се отразява това на здравето ни?

