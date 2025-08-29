Този петък ще си припомним историята на Ненад Костадинов, който е партньор в строителната компания Daramis България и собственик на фирмата за строително-довършителни дейности - БГХендиМен. Макар да е поверил бизнеса на брат си – Бобан Якимовски, Ник, както го наричат приятелите, ще приеме предизвикателството да влезе под прикритие, за да провери как работи екипът. Всички във фирмата знаят, че се снимат в ново предаване със заглавие „Един ден на майстора“.

В ден първи от прикритието си Ник отива да реди и лепи плочки заедно със служителя си Александър Буюклиев. Александър доста детайлно му обяснява и показва нагледно тънкостите на занаята, а шефът, който се представя като бивш учител по музика, през цялото време го провокира. По време на почивката Ник и Александър влизат в личен разговор и установяват, че имат сходни съдби, което ги сближава. Изненадващо в този момент пристига и управителят Бобан, за да провери свършената работа. Дали остава доволен ще си припомнем в петък 20.00 часа в ефира на NOVA.

Шефът има рожден ден, но това няма никакво значение, защото работата го очаква и той отива да празнува на строителната площадка, където го очаква зидарят Димчо Асенов. Той изненадва Ник, като му разказва, че освен зидар е помощник на свещеника в местната църква и дори в момента учи в Духовната семинарията. С какво още Димчо респектира шефа и успя ли да го накара на рождения си ден да се замисли над най-стойностните неща в живота, гледайте в епизода на „Шеф под прикритие“.

Вече уверен в новата си ролята в третия ден от предизвикателството, шефът под прикритие открива, че на новия обект го очакват неприятни изненади. Ник ще се учи да шпаклова, а за целта Венцислав Андреев ще бъде негов ментор. Първоначално шефът не очаква работата да го затрудни, но още с първите няколко опита върху стената се изнервя на себе си и своето неумение да се справи със задачата. Следват и няколко провокации към Венци, който опитва да запази спокойствие и търпеливо да продължи работата си. Как ще завърши и този ден за Ник и какви ще са уроците за него и бизнеса му този път, ще разберем в предаването.

Георги и Иван са електротехниците, с които Ник ще се запознае на четвъртия ден. Самоуверен в уменията си и решен да ги предизвика, той им казва, че ще се справи с тяхната работа дори по-добре от тях самите до края на деня. Дали ще успее да ги впечатли наистина или студът и тежката работа ще го затруднят? Как историята на Георги, който пътува всеки ден от Враца до София и става в три и половина през нощта, за да осигурява децата си, ще промени Ник завинаги? Какво още ще се случи в този епизод на „Шеф под прикритие“? Какво ще осъзнае шефът за своите служители, как ще ги критикува и как ще им помогне да сбъднат мечтите си– гледайте този петък вечер, точно в 20.00 часа по NOVA.

