Научнофантастичната класика "Джурасик парк" на Стивън Спилбърг е отличена с три награди "Оскар" и преобърна представата за визуални ефекти в киното. В актьорския състав блестят имената на Сам Нийл, Лора Дърн и Джеф Голдблум.

Филмът проследява двама експерти по динозаврите - д-р Алан Грант и д-р Ели Сатлър, които са поканени от ексцентричния милионер Джон Хамънд да представят новия му увеселителен парк на остров край Коста Рика. Чрез клониране на ДНК, извлечено от праисторически насекоми, Хамънд е успял да създаде живи динозаври за новия му Джурасик Парк - огромен резерват с брахиозаври, дилофозаври, велосираптори и прочее. Тропическа буря обаче връхлита острова и изключва електроснабдяването, безскрупулен служител саботира системата, за да пренесе тайно ембриони от парка и динозаврите изпадат в неконтролируема ярост. Учените и внуците на Хамънд, които ги придружават в обиколката им, трябва да избягат невредими от огромните човекоядни зверове.

