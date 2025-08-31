В понеделник в "Твоят ден" ще видите:

Какво си казаха Урсула фон дер Лайен и Росен Желязков и какво означава посещението на председателя на Европейската комисия за страната ни?

В началото на новия политически сезон - властта съставя първия държавен бюджет в евро. Ще излязат ли сметките? Коментар от бившия вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев.

На прага ли са учените да създадат ваксина срещу рак – гост в студио проф. Тодор Кантарджиев.

