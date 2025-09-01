В "Социална мрежа" на 2 септември от 15:20 ч. очаквайте:

Когато твърдението, че малолетно момиче е съблазнило учителя си, среща подкрепа. И престъпниците се чувстват оправдани, а пострадалите – безсилни. Още за дефицитите в морала на обществото.

7% от жертвите на домашно насилие са жени над 65 години. Как се разпознават скритите случаи и къде могат да намерят подкрепа?

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Станимира Шикова