Производството на храни скочи с 20%
„Пресечна точка”: За визитата на Урсула фон дер Лайен у нас и 4-дневната работна седмица
В „Денят на живо” на 2 септември ще видите
Любовни обрати и нови участници в „Диви и красиви“
NOVA категорично осъжда всякакъв опит за възпрепятстване на журналистическата работа
Шеф Манчев спасява арт ресторант с комично меню в „Кошмари в кухнята“
Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS във вторник
В "Социална мрежа" на 2 септември от 15:20 ч. очаквайте:
Когато твърдението, че малолетно момиче е съблазнило учителя си, среща подкрепа. И престъпниците се чувстват оправдани, а пострадалите – безсилни. Още за дефицитите в морала на обществото.
7% от жертвите на домашно насилие са жени над 65 години. Как се разпознават скритите случаи и къде могат да намерят подкрепа?
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.
