Внезапно породили се романтични чувства ще пренаредят отново картите на любовта в предаването. Двама от участниците ще изберат да послушат сърцата си, вместо да „играят на сигурно“ със своите настоящи партньори във формата. Кои са те и как останалите жени и мъже ще възприемат новосформираната двойка?

Любовни обрати и нови участници в „Диви и красиви“

Взаимни обвинения ще обърнат един срещу друг някои от участниците, докато други ще затвърдят своя избор на половинка и ще се наслаждават на взаимната си любов.

Трогателен жест сложи край на участието на Елена в „Диви и красиви“

Забавна игра по двойки ще излъчи големите победители, които ще си спечелят специална и много вкусна награда. Кои ще бъдат те и как ще оценят изненадата, която са си спечелили в оспорваната водна битка?

Не пропускайте новите епизоди на „Диви и красиви“ – от понеделник до петък в 21:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова