Съботният киноследобед ще стартира с криминалната комедия „Сериозни на лунна светлина“, в която главната роля е поверена на любимката на зрителите Мег Райън. Тя се превъплъщава в Луиз – успешен адвокат, която иска да даде тласък на проваления си брак и решава да изненада съпруга си в селската им вила. За нейно огромно разочарование тя открива, че изненаданата е всъщност тя – Иън е украсил вилата за романтичен уикенд с приятелката си Сара… Каква ще бъде реакцията ѝ и ще има ли щастлив край тяхната любовна приказка?

По-късно от 14.20 ч. следва отличената с „Оскар“ спортна драма „Джери Магуайър“, в която холивудската звезда Том Круз се опитва да промени света на съвременния спорт. За създаването на тази култова лента известният режисьор и сценарист Камерън Кроу се вдъхновява от живота на реалния спортен агент Лий Стайнбърг и привлича в проекта Куба Гудинг Джуниър и Рене Зелуегър.

Том Круз влиза в ролята на Джери Магуайър – типичният спортен агент, който иска винаги да се добере до най-добрата сделка за клиентите си и, разбира се, да прибере скромна комисиона от нея. Един ден той се замисля за смисъла на това, което върши и когато издава на глас мислите си, загубва работата си и всичките си клиенти. Единственият, който му остава, е Род Тидуел – егоцентричен футболист, а оттам насетне Джери трябва да разбере дали може да продължи кариерата си и в същото време да остане верен на себе си.

Редактор: Боряна Димитрова