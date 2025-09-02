В сряда в "Твоят ден" ще видите:

Нов политически сезон – протести и вот на недоверие. Какви ще са първите задачи, с които ще се захванат народните представители? Преки включвания, политически коментари и анализи от кулоарите на Народното събрание.

Без съгласие за линията на бедност – какъв трябва да бъде размерът ѝ и как да се определя? Разговор с Ивайло Калфин, бивш министър на труда и социалната политика, и икономистът Юлиан Войнов.

Частично бедствено положение в Плевен заради безводието – как се живее без вода в летните горещини в района?

