Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В сряда в "Твоят ден" ще видите:
Нов политически сезон – протести и вот на недоверие. Какви ще са първите задачи, с които ще се захванат народните представители? Преки включвания, политически коментари и анализи от кулоарите на Народното събрание.
Без съгласие за линията на бедност – какъв трябва да бъде размерът ѝ и как да се определя? Разговор с Ивайло Калфин, бивш министър на труда и социалната политика, и икономистът Юлиан Войнов.
Частично бедствено положение в Плевен заради безводието – как се живее без вода в летните горещини в района?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 11.00 ч. по NOVA NEWS.
