В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Александра Цветковска от София.

Александра започна играта си с кутия номер 3. Тя отхвърли няколко оферти като 3000 лв., смяна на кутиите и 1500 лв., докато не реши да приеме да смени кутията си, когато в играта й бяха останали едва три кутии. Тя замени номер 3 за номер 14, а сумите с които разполагаше бяха 10 лв., 2500 лв. и 15 000 лв. Надеждата й да е взела кутията с голямата сума бързо угасна. Тя я отвори в следващия си избор. Така в края на своята игра, Александра остана с две кутии със сумите 10 лв. и 2500 лв. Отново получи оферта за смяна на кутиите, но този път тя я отхвърли, решена да играе с кутия 14 до края. Александра не откри вътре по-голямата печалба и си тръгна от „Сделка или не“ едва с 10 лв., но с удовлетворението, че е опитала своя късмет и е изиграла своята игра до край.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова