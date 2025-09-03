-
„Пресечна точка”: За старта на новия политически сезон и безводието в Плевен и областта
Любовни писма и състезание на висока скорост разтърсват „Диви и красиви“
Кулинарен апокалипсис в "Кошмари в кухнята"
Задоволителна игра в "Сделка или не"
Германови срещу Захови в "Семейни войни"
В "Социална мрежа" на 3 септември ще видите
Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в сряда
В "Социална мрежа" на 3 септември от 15:20 ч. очаквайте:
Идеята за по-късен старт на учебните часове предизвика полюсни реакции: „за“ и „против“ ранното ставане на учениците с аргументи и факти.
До края на септември все още можем да гласуваме за „Хижа на годината“. Как да подкрепим планинския туризъм и в кои категории – разказват организаторите.
