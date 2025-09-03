В четвъртък в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Политическата есен – протести, вот на недоверие и напрежение между институциите – в студиото социологът от „Тренд” Евелина Славкова.

И още: признанието на Тръмп и реакцията на Нетаняху - губи ли влияние Израел заради войната в Газа? –отговорите от международния анализатор проф. Владимир Чуков.

Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева“, след новините в 17 часа.

Редактор: Дарина Методиева