В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Християн Николов от Кресна.

Своята игра, Християн започна с кутия номер 5. Банкера от своя страна започна с изкушаваща първа оферта от 3600 лв., която той отказа, но в следващите кутии елиминира повечето големи суми и Банкера намали втората си оферта на 1500 лв. Хрисо отхвърли и нея, както и следващата от 1900 лв. Въпреки поредицата от загубени големи суми, една все още бе на таблото – 100 000 лв. Това накара Банкера да покачи офертата си до 4400 лв., но Християн беше непреклонен. В следващия си ход обаче отвори именно кутията с голямата сума. На таблото все пак останаха 10 000 лв. и 12 500 лв., а офертите, които получи бяха за 4000 лв., а след това и 2000 лв. Той продължи категорично към финала, където останаха две кутии с 1500 лв. и 10 000 лв. Въпреки офертата от 4114 лв., Християн реши да се довери на съдбата. Рискува и това му донесе във финалната кутия печалба от 1500 лв.

Редактор: Боряна Димитрова