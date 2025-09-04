Тази вечер в „Кошмари в кухнята“ ще си припомним как шеф Иван Манчев е на спасителна мисия в ресторант в мол.

Ресторант „Мона Лиза“ е най-големият в Габрово. Разположен на третия етаж в търговския център, той включва два сектора – за бързо хранене и ресторант. От година и половина управители са амбициозните партньори Николай и Боряна, които менажират и други бизнеси. Двамата имат желание за работа и помагат в готвенето и в сервирането. В заведението работят около 25 души, но няма главен готвач, защото Николай не смята, че друг освен него би могъл да ръководи кухнята. Въвел е строги правила за приготвянето на ястията и готвачите нямат право на предложения или импровизации. В колектива цари пълно неразбирателство и скандалите са ежедневие, а организацията е под всякаква критика.

Шеф Манчев и екипът му се отправят към Града на хумора и сатирата, за да помогнат „кошмарът“ в заведението да приключи. За целта кулинарното гуру прави подробна инспекция и дегустация на богатото меню и установява, че то не отговаря на интериора. Липсва концепция – присъстват български, италиански и френски ястия. Използват се полуфабрикати и блюдата не са съчетани правилно. Единствено вкусът на десерта ще впечатли шеф Манчев, но не и поднасянето му.

