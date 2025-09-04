След като Николай победи в скоростното предизвикателство, двамата с Джулия ще се насладят на незабравим ден в своята компания. Те ще усетят високия адреналин със спускане със zip line над изключителна красива местност южно от Каварна, ще се гмуркат заедно, а в края на деня ще споделят вкусна вечеря. Как ще премине опознавателната им среща и ще затвърдят ли усещанията си един към друг?

Междувременно в Палата на любовта Ивелина се опитва да привлече в своя „отбор“ и чаровната Евгения в опит да разбере как точно са се зародили чувствата между Джулия и доскорошния ѝ любим Николай. Дали всички участници са влезли с чисти намерения в предаването, е въпросът, който най-много измъчва изоставената Ивелина?

Тенис инструкторът Николай ще сподели с Божин какъв е най-сериозното му притеснение, което според него ще компрометира фатално отношенията им с половинката му в романтичното риалити? Ще събере ли смелост да признае пред нея своите мрачни мисли и кое ще надделее по време на предстоящата церемония по размяна на гривните на любовта – сърцето или разумът?

Елвира също ще бъде поставена в сложна ситуация, след като получи неочаквано любовно обяснение. Кой ще й обещае, че ще я изведе до финал, ако играе заедно с него?

Редактор: Боряна Димитрова