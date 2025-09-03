За първи път в романтичното риалити досега тази вечер Палатът на любовта ще притихне след специалната задача към участниците, поставена от водещата Маги Томова. Дамите и кавалерите ще бъдат изправени пред предизвикателството да излеят душата си на лист хартия в опит да достигнат до сърцата на своите избраници. И докато някои ще се обърнат с топли думи към обекта на своите чувства, други решават, че моментът е подходящ, за да изяснят отношенията си с конкуренцията в романтичната надпревара.

Нова любов разцъфтява в Палата на любовта в „Диви и красиви“

Драматични думи, опити за изчистване на имиджа, откровени обяснения в любов, думи на благодарност, ревност, разкаяние и искрени сълзи в очите ще бележат вечерния коктейл днес.

Писмото на Ренета ще предизвика неочакван обрат в отношенията ѝ с човека, към когото е адресирано, а по-рано през деня новото попълнение в романтичното риалити – 27-годишната Лора решава да разкрие симпатиите си към един от мъжете пред Евгения. Ще се превърне ли масажистката в успешен Купидон или мисията ѝ ще се провали?

Любовни обрати и нови участници в „Диви и красиви“

Междувременно мъжете ще се впуснат на висока скорост в ключова битка за гривни. Те ще покажат имат ли гориво в кръвта, като премерят сили на картинг писта, а изходът от състезанието ще определи съдбата на партньорите им в предаването. Загубилата двойка ще се прости със своята гривна. А това означава, че дамите няма да могат да спасят своята половинка на предстоящата церемония. Сладка награда обаче ще зарадва победителите. Кои ще бъдат те и каква реакция ще предизвика успехът им сред останалите?

