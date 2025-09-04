В понеделник на 8 септември предаването се завръща с 24-ти телевизионен сезон. Денят съвпада с един прекрасен празник – Рождество Богородично.

С нас ще празнува именичката Мария Илиева и един много специален в живота и сърцето ѝ мъж.

Водещите на „Игри на волята“ Ралица Паскалева и Павел Николов – часове преди старта на шоуто, влизат, за да ни разкажат подробности за новия сезон.

Ще изпием кафето си в компанията на Веселин Маринов, Мариус Куркински, Димитър Рачков и още много български звезди.

