Оръжейната промишленост – икономически, екологични и морални въпросителни. В студиото – Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи и бивш заместник-министър на отбраната.

И още: Русия обещава на Китай по-евтин газ – енергийните предизвикателства пред Европа. Гост – бившият заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев.

Редактор: Мария Барабашка