В седмицата на обратите двама мъже се разделиха с мечтата си да срещнат любовта в „Диви и красиви“. Актьорът Марио сам взе решение да прекрати участието си в романтичното риалити, като отхвърли гривната на спасението, която Елвира беше приготвила за него. Той напусна Палата на любовта със сълзи на очи и разочарованието, че не е успял да срещне своята половинка.

Емоционалният Божин не се посвени да заяви пред всички, че желанието му да остане в любовната надпревара е единствено, за да докаже на Джулия, че е достоен за нея. Ивелина беше дамата, която трябваше да връчи последната гривна и тя избра да даде шанс на отношенията на Ренета и Асен и да изпрати Божин вкъщи.

Необратими раздели и сложни стратегически ходове в „Диви и красиви“

Силно напрежение се зароди във връзката между Николай и Евгения. Тенис треньорът обсъди чувствата, които го измъчват с Божин, а след това разговаря и със своята избраница. Думите „Обичам те!“, които те изрекоха при размяната на любовни писма, не бяха достатъчни, за да ги задържат заедно. На вечерната церемония масажистката показа, че въпреки разочарованието от случилото се, тя е запазила топли чувства към партньора си и реши да го спаси.

Извън Палата на любовта, морското приключение, в което се впуснаха Ники и Джулия им помогна да се сближат още повече. Междувременно Ивелина създаде план, с който да разбере дали чувствата между тях са истински, или връзката им е плод на стратегия.

Зрителите на NOVA избират победителите в „Диви и красиви“

Полярните емоции по време на церемонията по размяна на гривни не приключиха с напускането на Марио и Божин. Водещата Маги Томова беше приготвила следващо изпитание за чувствата на всички участници. Надпреварата продължава само по двойки и без да губят време още същата вечер мъжете трябва да върнат жеста към дамите и да посочат коя е тяхната избраница. Една от дамите ще си тръгне, но коя ще бъде тя?

Не пропускайте да видите в следващия епизод на „Диви и красиви“ в петък от 21:00 ч. по NOVA.

Зрителите на NOVA избират победителите в романтичната надпревара. Гласувайте за двойките в приложението NOVA PLAY вече е активно.

Подкрепяйте своята двойка фаворит всеки ден в приложението NOVA PLAY.

Всичко за “Диви и красиви” може да откриете на сайта на предаването, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил.

Редактор: Боряна Димитрова