В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Албена Димитрова от София.

Албена започна играта с кутия номер 1, но още с първата оферта тя взе важно решение – да размени кутията си за номер 11. Тя отказа няколко последователни оферти по 1000 лв. и смяна на кутиите, надявайки се кутия 11 да й донесе по-голяма печалба. За съжаление се оказа, че не е направила добър избор. В последните две кутии останаха едва 1 лв. и 50 лв. Албена отказа предложените от Банкера 22, 20 лв. и реши да играе до края със своята кутия, която ѝ донесе печалба от 50 лв. – най-голямата възможна сума в края на играта. Албена не успя да отмъкне от Банкера голяма печалба и приключва своята игра в „Сделка или не“ с 50 лв., за да отстъпи място на следващия участник, дошъл за голямата награда и готов да се изправи срещу него.

