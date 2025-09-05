-
„Граница през душите“ в „Темата на NOVA“
-
Коя дама ще напусне романтичното приключение „Диви и красиви“?
-
Скромна печалба в "Сделка или не"
-
Мениджър на компания за PVC профили започва от нулата в производството в "Шеф под прикритие"
-
В "Социална мрежа" на 5 септември ще видите
-
„На кафе“ се завръща с нов сезон в понеделник по NOVA
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Министърът на вътрешните работи Даниел Митов. За побоят над полицейски шеф в Русе, знаковите дела и продължаващите разследвания.
Къде са откупите от отвличания и те ли са причина за изчезването на трима от „Наглите“? Ексклузивно: отвлеченият от бандата бизнесмен Киро Киров.
И отново вот на недоверие. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.
Локални конфликти или глобална заплаха? Бившият външен министър Николай Младенов.
Лицата на времето: Гергана Малкоданска, Деница Стоянова и Николай Василковски влизат в студиото.
Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни