Министърът на вътрешните работи Даниел Митов. За побоят над полицейски шеф в Русе, знаковите дела и продължаващите разследвания.

Къде са откупите от отвличания и те ли са причина за изчезването на трима от „Наглите“? Ексклузивно: отвлеченият от бандата бизнесмен Киро Киров.

И отново вот на недоверие. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Локални конфликти или глобална заплаха? Бившият външен министър Николай Младенов.

Лицата на времето: Гергана Малкоданска, Деница Стоянова и Николай Василковски влизат в студиото.

