В "На Фокус с Лора Крумова" на 7 септември очаквайте
„Граница през душите“ в „Темата на NOVA“
Коя дама ще напусне романтичното приключение „Диви и красиви“?
Скромна печалба в "Сделка или не"
Мениджър на компания за PVC профили започва от нулата в производството в "Шеф под прикритие"
В "Социална мрежа" на 5 септември ще видите
Темите и гостите в предаването от 7.30 ч. по NOVA
6 септември – денят, в който си спомняме какво значи заедно. Мостът на Съединението, пропукан от настоящето.
Накъде върви България? Президентът Петър Стоянов.
Съединението прави силата, но къде е тя днес? Наследниците на Райна Княгиня и Васил Левски.
140 години по-късно. Лекува ли времето? Проф. Сотир Марчев.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.40 до 11.00 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
