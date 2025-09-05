6 септември – денят, в който си спомняме какво значи заедно. Мостът на Съединението, пропукан от настоящето.

Накъде върви България? Президентът Петър Стоянов.

Съединението прави силата, но къде е тя днес? Наследниците на Райна Княгиня и Васил Левски.

140 години по-късно. Лекува ли времето? Проф. Сотир Марчев.

Темите и гостите в предаването тази събота от 7.40 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова