След побоя над шефа на полицията в Русе, къде свършва реда и започва страха? Криминалният психолог Росен Йорданов.

Шум от скандали. София чака решения, но има ли кой да ги вземе?

Бойно поле през правила. Войната, която никой не спира по българските пътища. Комисар Мария Ботева.

Сезон 12, часът на истината. AZIS пред Мон Дьо.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.40 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова