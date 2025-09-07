Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в понеделник
В "Социална мрежа" на 8 септември от 15:20 ч. очаквайте:
Промените в Закона за движението по пътищата влязоха в сила, текстовете предизвикаха спорове сред експерти и юристи. Коментираме новите мерки.
София се превръща в огромна книжарница на открито, „Алея на книгата“ отново се настанява по „Витошка” и пред НДК. Какво ново – от организаторите.
Редактор: Дарина Методиева
