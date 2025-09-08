В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Ирена Стоилова от Козлодуй.

Ирена излезе с кутия номер 8. Играта й започна балансирано и тя получаваше от Банкера сходни оферти, които започнаха от 2900 лв., пред 1300 лв. и 2500 лв. Ирена обаче искаше да играе и отказа предложените суми. Отказа и предложението за смяна на кутиите и остана с номер 8. Когато в играта й обаче останаха само три кутии с 10 лв., 100 лв. и 50 000 лв., тя получи оферта, която нямаше как да подмине. Банкерът предложи изкушаващите 7 000 лв. и Ирена реши да не рискува и да вземе сигурната сума. Това се оказа чудесно решение, защото в своята кутия накрая откри едва 100 лв. Ирена изигра своята игра по най-добрия начин и измъкна на Банкера цели 7000 лв.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова