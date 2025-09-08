-
„Игри на волята“ – сезон 7: Всичко е различно
В "Социална мрежа" на 9 септември ще видите
"Пресечна точка": За разединението около Съединението и българския финал на US Open
Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер
„Игри на волята“ – сезон 7 стартира тази вечер с нов водещ, нов съвет, нови правила и нови трасета
Чудесно решение в "Сделка или не"
Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч. по NOVA
Краси Балъков – защо не спортуват достатъчно децата ни?
Китодар Тодоров ще доведе прекрасната си дъщеричка Матея и двамата ще ни разкажат нещо много интересно.
Специалните гости в „На кафе“ ще бъдат актьорите от Народния театър Илияна Коджабашева и Христо Петков, които ще станат капитани в любимия куиз.
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
