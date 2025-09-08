Краси Балъков – защо не спортуват достатъчно децата ни?

Китодар Тодоров ще доведе прекрасната си дъщеричка Матея и двамата ще ни разкажат нещо много интересно.

Специалните гости в „На кафе“ ще бъдат актьорите от Народния театър Илияна Коджабашева и Христо Петков, които ще станат капитани в любимия куиз.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова