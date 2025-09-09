В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Александра Ангелова от Пирдоп.

Александра започна играта си с кутия номер 22, но още с първата оферта я размени с номер 8. Тя отхвърли следващите предложения на Банкера за нова смяна, както и оферти от 2000 лв., 3000 лв. и 1000 лв., вярвайки, че кутията ѝ може да крие нещо повече. С останали суми от 0,50 лв., 2 лв. и 15 000 лв., в последните три кутии, Александра получи оферта за сигурните 2500 лв.. Първоначално ги отхвърли, но след това реши, че риска е голям и прие офертата. Кутията с 15 000 лв. остана до финала, но когато Александра отвори своята кутия и в нея откри само 2 лв., разбра че е направила много добра сделка и си е осигурила добра печалба от 2500 лв., с която да завърши участието си в „Сделка или не“.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова