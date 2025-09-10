В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Стоян Стоянов от София.

Кутия с номер 21 се падна на Стоян за неговата игра. Той получи първа оферта от 3100 лв., която отказа и продължи смело напред. Втората си оферта, Банкера покачи на 3500 лв., а следващата му достигна и 3800 лв. Стоян отхвърли и тези изкушаващи предложения, но след това играта рязко се обърна. Бяха останали само две от по-големите суми – 10 000 лв. и 15 000 лв. и офертата намаля на 999 лв. Тя не се хареса на Стоян и той отново каза „няма сделка“. Следващия ход на Банкера бе смяна на кутиите. Стоян реши да остане със своята кутия, а в последните три кутии се криеха 0,01 лв., 250 лв. и 15 000 лв. Голямата сума го изкушаваше и той отново отказа офертата на Банкера от 1500 лв. Късметът обаче не беше на негова страна, той ги откри веднага след това и остана с две кутии – 0,01 лв. и 250 лв. Решен да играе до край със своята кутия, той отхвърли и последната оферта за смяна. В номер 21 накрая откри скромната печалба от 0,01 лв.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова