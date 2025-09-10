-
"Пресечна точка": За речта на Урсула фон дер Лайен пред ЕП и спора за обучението по религия
Зрелищна битка определя първите номинирани в “Игри на волята” 7
Разбити надежди и любовни изпитания в „Диви и красиви“
Опасни стратегически ходове на крачка от полуфиналите в „Диви и щастливи“
Великови срещу Олеле-малеле в "Семейни войни"
Скромна печалба в "Сделка или не"
Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
На живо от морето с шеф Андре Токев.
Мила Роберт в „Елизабетско“.
Защо Прея има слабост към огледалата?
Какви тайни крие Хераклея Синтика?
В къщата на баба Ванга в Петрич.
Специалната среща в „На кафе“ ще бъде с певицата Мими Иванова и нейната племенница Деси Слава.
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.
