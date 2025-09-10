На живо от морето с шеф Андре Токев.

Мила Роберт в „Елизабетско“.

Защо Прея има слабост към огледалата?

Какви тайни крие Хераклея Синтика?

В къщата на баба Ванга в Петрич.

Специалната среща в „На кафе“ ще бъде с певицата Мими Иванова и нейната племенница Деси Слава.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова