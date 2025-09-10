В "Социална мрежа" на 11 септември от 15:20 ч. очаквайте:

Заразените с COVID в страната се увеличават, пикът се очаква в края на септември. В Румъния случаите на западнонилска треска вече са 18. От кои вируси да се пазим през есента?

Нова вълна в медицината: Холистичният подход като ключ към дълголетието – за всички, които искат да са здрави и активни, дори и в напреднала възраст.

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Цветисиана Костова