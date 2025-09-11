В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Митко Пенев от Силистра.

Митко държеше при себе си кутия с номер 19. Той отказа да я смени, когато получи първа оферта за смяна на кутиите, но след като отказа и няколко парични оферти – 2000 лв., 1500 лв. и 1000 лв., Митко отново получи възможност за смяна и размени кутия 19 за кутия 14. В играта не бяха останали много възможности за печалба, най-голямата сума беше 1500 лв., а в останалите две други кутии се криеха 50 лв. и 500 лв. Банкерът отново му даде възможност да размени кутията си и Митко замени номер 14 за номер 23, след което отвори кутията с 500 лв. Последната оферта отново беше смяна на кутиите и той си върна номер 14, в която накрая откри 50 лв. Макар да не стигна до голяма печалба, Митко изживя емоцията на играта, а Банкерът вече чака следващият претендент за голямата печалба.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

